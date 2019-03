Der Weltraum hat zwar keine eigene Regierung. Aber: Es gibt ziemlich viele Regeln. Diese Regeln haben Expertinnen und Experten aus mehreren Ländern festgelegt. Die Regeln stehen in einem Weltraumvertrag. Mehr als 100 Länder haben diesen Weltraumvertrag unterschrieben. Im Moment treffen sich Expertinnen und Experten in Darmstadt, um über die Regeln in dem Weltraumvertrag zu diskutieren. Welche Regeln zum Beispiel in dem Vertrag stehen, erklärt logo! euch im Video.