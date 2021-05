Viele Regionen auf der ganzen Welt werden immer trockener. Das liegt vor allem am Klimawandel: Die Temperaturen steigen in vielen Regionen immer weiter. In einigen Regionen kommt es auch häufiger zu extremen Wetterereignissen. Zum Beispiel gibt es dort, wo es sowieso schon ziemlich heiß ist, noch häufiger Hitzewellen und Dürren: Also lange Zeiträume ganz ohne Regen. Zum Beispiel in Teilen von Afrika und Indien fehlt es deshalb immer wieder an Wasser.