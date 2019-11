Viele Menschen in Deutschland bekommen monatlich Geld, obwohl sie nicht mehr arbeiten. Die meisten davon bekommen eine Rente. Die Rente zahlt der Staat. Rente kann man in Deutschland bekommen, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat – im Moment liegt es bei 67 Jahren. Die Höhe der Rente ist allerdings sehr unterschiedlich – manche Rentner bekommen viel Geld aus der Rentenkasse ausgezahlt, andere nur sehr wenig.



Und das liegt daran: Die Höhe der Rente hängt davon ab, wieviel Geld ein Mensch während seines Arbeitslebens in die Rentenkasse eingezahlt hat. Wie die Rente genau funktioniert, erfahrt ihr im Video.