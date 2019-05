Ein Video sorgt seit Mitte Mai für großen Wirbel in Österreich. Die heimlich gemachten Aufnahmen zeigen den FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache. Dieser war bis vor Kurzem noch Vize-Kanzler, also der Stellvertreter von Sebastian Kurz. Im Video ist zu sehen, wie sich Strache und ein anderer Politiker mit der angeblichen Nichte eines super reichen Russen in einer Villa auf der Insel Ibiza unterhalten. In dem Gespräch ging es vor allem um viel Geld. Geld, das die Partei der beiden Politiker bekommen sollte. Und im Gegenzug um große Aufträge, die dafür an bestimmte Firmen vergeben werden sollten. Solche Absprachen sind aber verboten.