Erinnert ihr euch noch an die vergangene Bundestagswahl in Deutschland. Nach der Wahl hatte es ziemlich lange gedauert, bis es eine neue Regierung gab. Der Grund: Keine Partei hatte genug Wählerstimmen bekommen, um allein regieren zu können. So ähnlich ist es jetzt auch in Spanien. Am Sonntag haben die Menschen dort ein neues Parlament gewählt. Dabei hat keine Partei die absolute Mehrheit der Wählerstimmen bekommen, keine Partei kann also allein regieren.