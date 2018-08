Im Moment geben Menschen, die in Deutschland arbeiten, einen Teil ihres monatlichen Lohns an den Staat ab. Von diesem Geld bezahlt der Staat dann die REnte für die Menschen, die nicht mehr arbeiten.



Das Problem ist nur: In Deutschland gibt es immer weniger jüngere Menschen, die arbeiten und einen Teil ihres Lohns abgeben. Gleichzeitg gibt es mehr ältere Menschen, die Rentner sind. Es ist also immer weniger Geld da, welches immer mehr Rentnern gezahlt werden muss. Mehr dazu, wie die Rente funktioniert und was das Problem ist, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.