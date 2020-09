Auf der Suche nach einer neuen Regierung

In Thüringen haben die Menschen am Wochenende gewählt. Sie haben ihre Stimmen abgegeben, um mitzubestimmen, welche Parteien das Bundesland in Zukunft regieren sollen. Das Ergebnis steht fest: Die meisten Stimmen hat die Partei Die Linke bekommen. Das ist die Partei von Bodo Ramelow, der bisher Ministerpräsident war.