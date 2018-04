Zu Beginn ihrer Rede sprach Merkel über die Flüchtlinge, die im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen sind. Das sei eine riesengroße Herausforderung für Deutschland gewesen - "Unser Land kann stolz darauf sein". Doch sie sagte auch, dass diese Herausforderung das Land auch gespalten habe. Schließlich gäbe es sehr unterschiedliche Meinungen darüber, wieviele geflüchtete Menschen Deutschland aufnehmen soll. Sie sagte, der Ton in Deutschland sei rauer geworden, Menschen würden also nicht so freundlich miteinander umgehen. Deshalb hat Merkel sich nun vorgenommen, alles daran zu setzen, den Zusammenhalt der Menschen in Deutschland zu verbessern. Sie will, dass die Menschen in vier Jahren sagen: "Unsere Gesellschaft ist menschlicher geworden."