Wart ihr schon mal in Berlin? Wenn ja, dann habt ihr sicherlich auch ein Foto von euch vor dem Reichstag gemacht oder wart sogar oben in der Glaskuppel. Denn der Reichstag ist nicht nur ein schönes, sondern vor allem sehr wichtiges Gebäude. Dort drin ist der Bundestag, dort stimmen also Politikerinnen und Politiker über Gesetze ab.

Am Samstagabend gab es von der Treppe des Reichstags allerdings Fotos und Videos, die viele Menschen in Deutschland geschockt haben und richtig ärgern.