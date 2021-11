Ich habe mich gefragt: Was fehlt den Kindern dort? Als ich dann mit ihnen und ihren Eltern gesprochen habe, habe ich die Antwort auf die Frage gefunden: Ihnen fehlt eine normale Kindheit, ein normales Leben. Gerade verbringen sie den ganzen Tag in einem Lager, dass mitten im Nirgendwo steht. Es gibt keine Möglichkeit schnell in die Stadt zu fahren. Die allermeisten Kinder können nicht zur Schule gehen, viele haben sogar noch nie eine Schule besucht. Die Probleme im Flüchtlingslager dort sind also andere. Die Kinder wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie machen sich Sorgen, dass sie ohne Bildung später kein gutes Leben führen können.