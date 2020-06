Doch das hängt auch am Coronavirus. Denn während der Ausgangsbeschränkungen liefen zuhause zwar mehr Küchengeräte, Computer und Fernseher – aber in vielen Firmen, Geschäften und zum Beispiel bei der Bahn standen Stromfresser still – insgesamt wurde in Deutschland in dieser Zeit einfach deutlich weniger Strom verbraucht. Auch deshalb wird das Klimaziel für dieses Jahr voraussichtlich erreicht – 2021 kann das schon wieder ganz anders aussehen.