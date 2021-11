Diese Theorie veröffentlichte Einstein im Jahr 1915, also einige Jahre nach der speziellen Relativitätstheorie. In der allgemeinen Relativitätstheorie geht es hauptsächlich um die Schwerkraft, genannt Gravitation. Ihr wisst vielleicht: Da gab es diesen Physiker, Newton, der angeblich unter einem Apfelbaum saß als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Er fing dann an zu überlegen, was es mit dieser Anziehungskraft der Erde auf sich hat, also warum Gegenstände zur Erde fallen (kennt ihr sicherlich mit Marmeladenbroten oder dem neuen Handy ;)). Einstein hat Newtons Anziehungskraft so ein bisschen korrigiert, bzw. seine Theorie erweitert. In der allgemeinen Relativitätstheorie hat er nämlich beschrieben, dass Gravitation eigentlich gar keine Kraft ist! Vielmehr ist es eine Eigenschaft des Raums, bzw. der Raum-Zeit. Ooookayy - hier ein Beispiel: Stellt euch ein riesiges Tuch vor, das ringsherum von mehreren Menschen festgehalten wird, so dass es schön straff gespannt ist. Jetzt kommt von oben Newtons Apfel geflogen und landet auf dem Tuch. Was passiert? Genau, das Gewicht des Apfels beult das Tuch aus. Dieses Tuch ist in unserem Beispiel die sogenannte Raum-Zeit. Und die Idee ist, dass alles was ein Gewicht, oder besser gesagt eine Masse hat, diese Raum-Zeit eben krümmen kann, also so wie der Apfel unser Tuch. Und zwar gilt: Je größer die Masse, desto stärker ist diese Krümmung der Raum-Zeit. So ein Planet wie unsere Erde krümmt die Raumzeit gewaltig, es entsteht also eine ganz schöne Kuhle in der Raum-Zeit. Diese "Kuhle" sorgt zum Beispiel dafür, dass Dinge, die der Erde nah kommen oder sogar auf der Erde sind, nicht mehr entkommen können. Newton hätte gesagt: Sie werden von ihr angezogen.

Bildquelle: ZDF