Die "Fridays for Future"-Demonstratoinen fanden am Freitag in 160 verschiedenen Ländern statt. In Deutschland war die größte Demo in Berlin. logo!-Reporter Sherif war für euch mitten drin.

