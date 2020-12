In ganz Deutschland werden gerade Impfzentren gebaut, um möglichst schnell möglichst viele Menschen gegen das Coronavirus impfen zu können. logo!-Reporter Sherif hat sich so ein zukünftiges Impfzentrum in Wiesbaden mal genauer angeschaut.

2 min 12.12.2020