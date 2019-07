Das FSK 12- Siegel

Quelle: pr

Ob ihr einen Kinofilm sehen dürft, bestimmt die FSK. Die Buchstaben stehen für Freiwillige Selbstkontrolle. Alle Filme, die in Deutschland in die Kinos oder in die Läden kommen, werden überprüft. Und es wird festgelegt, ab welchem Alter sie zugelassen werden. So soll zum Beispiel sichergestellt werden, dass Kinder und Jugendliche keine Filme zu sehen bekommen, in denen schlimme Gewalt- oder viele Sexszenen vorkommen oder in denen besonders häufig Schimpfwörter fallen.