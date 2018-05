Öfter mal das Rad nehmen oder zu Fuß gehen hilft, die Umwelt zu schonen. Quelle: ap

Einige von euch werden vielleicht von den Eltern mit dem Auto in die Schule gefahren. Autos pusten aber sehr viel von dem schädlichen Gas CO2 in die Luft. Radfahren belastet die Umwelt nicht und wäre für unsere Erde am besten. Alternativ kann man aber auch Bus- oder Bahnfahren. Gut für die Umwelt ist es auch Strom aus erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Solarstrom, zu nutzen.