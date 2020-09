Politikerinnen und Politiker wollen deshalb helfen, damit möglichst niemand wegen der Corona-Krise seinen Job verliert oder pleite geht, also gar kein Geld mehr hat. Am Montag haben sie ein sogenanntes „Rettungspaket“ beschlossen, also eine Art Hilfsplan. Der soll Firmen, Mitarbeitern und Selbstständigen helfen, diese Zeit der Geldprobleme zu überstehen.