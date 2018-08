Der weiße Pfeil zeigt den Weg von Libyen über das Mittelmeer nach Italien. Quelle: ZDF

Die Aquarius befindet sich momentan in der Nähe von Malta. Das Schiff hatte am Freitag 141 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Auch viele Kinder sind dabei. Die Menschen waren zuvor mit Schlauchboten aus dem afrikanischen Land Libyen unterwegs in Richtung Europa. Auf dem Meer wären sie dann fast untergegangen.



Eigentlich hätte die Aquarius die Flüchtlinge nach Italien oder Malta bringen müssen. Denn der Weg dorthin wäre der kürzeste. Und nach den europäischen Regeln sollen Rettungsboote die Menschen auf dem schnellsten Weg an Land bringen. Italien und Malta wollten aber keine Geflüchteten mehr aufnehmen. Sie hatten der Aquarius verboten, an ihren Häfen anzulegen.