Im Klassenzimmer regelmäßig die Fenster zu öffnen und während des Unterrichts frische Luft reinzulassen, war auch vor der Corona-Pandemie schon wichtig. Lüften hilft zum Beispiel, die verbrauchte Luft durch Frischluft auszutauschen. Das sorgt dafür, dass man sich im Unterricht wieder besser konzentrieren kann. Doch es gibt noch einen anderen Grund, warum Lüften im Moment sehr wichtig ist: in Klassenräumen, in denen nicht regelmäßig die Fenster geöffnet werden, ist die Gefahr, sich mit Corona anzustecken, höher. Das liegt an den sogenannten Aerosolen. Aerosole sind winzige Teilchen, die in der Luft schweben und Viren übertragen können. Beim Lüften wird ein Teil von ihnen hinausgeweht.