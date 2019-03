Auch in München wird überlegt, eine Seilbahn in der Stadt zu bauen. Sie könnte in der Münchner Innenstadt zwei U-Bahnhöfe miteinander verbinden - in der Luft. Experten prüfen, wie genau das umgesetzt werden könnte. Frühestens in vier oder fünf Jahren könnten die Münchner dann am Frankfurter Ring in eine Gondel steigen.