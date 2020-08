Wenn eine Reisewarnung für ein Land ausgesprochen wird, darf man dort trotzdem noch hinreisen - allerdings auf eigene Verantwortung. Reisewarnungen werden normalerweise nur in bestimmten Fällen und für einzelne Staaten ausgesprochen. Zum Beispiel gelten Reisewarnungen für Länder, in denen Krieg herrscht. Denn dort ist das Leben der Menschen in Gefahr.



Momentan gelten für viele Länder und Regionen Reisewarnungen wegen des Coronavirus. Denn in Ländern, in denen es viele Corona-Fälle gibt, ist die Gefahr einer Ansteckung höher.