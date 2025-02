logo!: Robbe bucht Hotelzimmer?!

Da ist offenbar bei der Buchung was schiefgelaufen: Herr Kegelrobbe hatte eigentlich eine Nacht im Hotel gebucht, um mal richtig auszuschlafen und dann wird er einfach geweckt und rausgeschmissen! Okay, kleiner Scherz – also eine Urlauberin, die in den Niederlanden abends zu ihrem Hotelzimmer zurückwollte, bot sich folgendes Bild: