In dem Land Kanada in Nordamerika dürfen seit dieser Woche wieder Robben gejagt werden. Etwa vier Wochen lang haben Jäger die Erlaubnis, eine bestimmte Zahl von Robben zu töten. Die meisten Robben werden von Schiffen aus erschossen. An Land benutzen die Jäger einen Knüppel, mit dem sie die Robben erschlagen. Tierschützer auf der ganzen Welt sind gegen die Robbenjagd. Ihre Proteste hatten bereits Erfolg: Mittlerweile werden insgesamt sehr viel weniger Robben getötet als noch vor einigen Jahren.