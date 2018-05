Könnt ihr euch vorstellen, dass die neuesten logo!-Nachrichten irgendwann nicht mehr von Linda, Tim und Jennie moderiert werden - sondern von einem Roboter? So weit ist es erstmal noch nicht. Aber viele Berufe wird es wohl in ein paar Jahren nicht mehr geben, weil Computer sie überflüssig machen. Das könnte bedeuten, dass Millionen Menschen ihren Job verlieren. Zu dem Ergebnis kommen Experten in einer neuen Untersuchung. Um das zu verstehen, schauen wir rund 300 Jahre zurück.