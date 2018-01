In der zweiten Januarwoche fand in Las Vegas in den USA die wahrscheinlich wichtigste Technik-Messe der Welt statt, genannt CES. Dort haben 4.000 Firmen ihre allerneusten Produkte und Erfindungen vorgestellt. Doch was ist dabei wirklich neu? Experten sagen, dass es vor allem vier Entwicklungen gibt, die das Leben der Menschen in Zukunft verändern könnten.