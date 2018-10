Der Tagebau von RWE und der Hambacher Forst. Archivbild Quelle: Federico Gambarini/dpa

Unter dem Hambacher Forst schlummern Millionen Tonnen Braunkohle. Im Tagebau Hambach hat das Energieunternehmen RWE jahrelang Kohle abgebaut, um daraus Strom zu gewinnen. Um an die Kohle ranzukommen, hat RWE in den vergangen Jahren bereits große Teile des Waldes abgeholzt. Das durften sie auch, denn der Hambacher Forst gehört dem Unternehmen. Jetzt wollte RWE eigentlich weitere Rodungen durchführen. Denn mit der Energie aus Kohle verdient RWE viel Geld. An den Rodungsstopp muss sich RWE halten, obwohl ihnen der Wald gehört. Vertreter des Unternehmens sagen, dass sie dadurch viel Geld verlieren.