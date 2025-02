logo!: Helau und Alaaf!

Gibt es in eurer Stadt heute einen Rosenmontagsumzug? Seid ihr auch dabei, schaut euch die Wägen an und sammelt richtig viele Bonbons? Schreibt uns in die Kommentare! Die größten Umzüge gibt es heute in Köln, Düsseldorf und Mainz. Bei diesen Umzügen laufen mehr als 10.000 Menschen mit - und in Köln kommen rund anderthalb Million Menschen zum Zuschauen und auch in Düsseldorf und Mainz sind eine halbe Million Menschen mit dabei.