Das rote Kreuz wurde 1828 gegründet. Quelle: dpa

Am 8. Mai 1828 wurde in der Schweiz Henry Dunant geboren. Als junger Mann reiste er viel durch die Welt und bekam dabei auch einmal mit, wie auf einem Schlachtfeld gekämpft wurde. Er war sehr schockiert, dass die verletzten Soldaten nicht verarztet wurden, sondern einfach zurückgelassen wurden und starben. Henry Dunant überlegte sich, wie man Verwundeten in Kriegen besser helfen könnte.



Für ihn war es dabei besonders wichtig, dass allen Menschen geholfen wird – egal aus welchem Land sie sind oder welcher Religion sie angehören. So entstand dann die Hilfsorganisation Rotes Kreuz. Mittlerweile hilft das Rote Kreuz nicht mehr nur verletzten Soldaten in Kriegen, sondern allen Menschen, die zum Beispiel durch Kriege oder Naturkatastrophen in Not geraten sind.