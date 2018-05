In den Geschäften gibt es viele Fanartikel zu kaufen. Quelle: dpa

Die Trauung fand in Windsor in der Nähe von London statt. Tausende Menschen sind dorthin gereist, um einen Blick auf das Hochzeitspaar zu werfen.



Prinz Harry ist der Enkel der Queen. Die Familie hat viele Fans - vor allem in Großbritannien. Manche sind sogar so große Fans, dass sie tagelang vor dem Schloss übernachtet haben. Sie wollten in der ersten Reihe stehen, wenn das Hochzeitspaar erscheint.