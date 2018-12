ZDFtivi | logo! - Rumänien: Leben ohne Eltern

Rumänien ist ein eher ärmeres Land in der Europäischen Union. Weil es nur wenig gut bezahlte Jobs gibt, gehen einige Erwachsene in ein anderes EU-Land. Viele von ihnen haben auch Kinder. Für sie heißt das dann, dass sie ohne Eltern in Rumänien leben.