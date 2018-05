In Düsseldorf hängen gerade keine Bilder, sondern Pizzen an der Museumswand. In der Ausstellung "Pizza is God" stellen mehr als zwanzig Künstlerinnen und Künstler ihre Kunstwerke aus. Ob angeknabberte Bronze-Pizza, Kunstwerke aus Pizza-Kartons oder eine Pizza, die ähnlich einer Satellitenschüssel an die Wand geschraubt ist - Pizza schmeckt offenbar nicht nur, sondern bringt einen auch auf ziemlich verrückte Ideen.