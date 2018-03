Von den 17 Millionen Quadratkilometern liegen fast vier Millionen in Europa und gut 13 Millionen in Asien. Das Uralgebirge bildet die natürliche Grenze zwischen den beiden Kontinenten. Russland ist mehr als 40 Mal so groß wie Deutschland. Es reicht von der Ostsee mehr als 9.000 Kilometer bis zum Pazifischen Ozean im Osten. Das ist so weit wie von Berlin nach San Francisco in den USA.