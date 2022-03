Marina Owsjannikowa war nur wenige Sekunden in den russischen Abendnachrichten zu sehen - dann schaltete der Sender zu einem anderen Beitrag um. Der Sender ist das Staatsfernsehen in Russland und damit die Hauptnachrichtenquelle für viele Millionen Russen. Der Sender hält sich dabei ganz genau an das, was Putin vorschreibt, Kritik an ihm ist verboten.