In der russischen Hauptstadt Moskau wird jedes Jahr am 9. Mai der "Tag des Sieges" gefeiert, einer der wichtigsten Feiertage in Russland. Es gab eine riesige Parade, bei der das Militär durch die Stadt gezogen ist. Und Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Rede gehalten. Um zu verstehen, was der "Tag des Sieges" ist, müssen wir etwa 80 Jahre in die Vergangenheit schauen.