Liam: Was gibt es für Sehenswürdigkeiten?



Weil Russland so ein riesiges Land ist (Deutschland würde etwa 48 Mal in Russland reinpassen), ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Die Hauptstadt Moskau ist auf jeden Fall einen Besuch wert: Hier kann man zum Beispiel den Roten Platz besichtigen, den bedeutendsten Platz in Moskau – rot ist er allerdings nicht. In Moskau befindet sich auch der Amtssitz des russischen Präsidenten, der Kreml. Weltberühmt ist außerdem das russische Bolschoi-Ballett mit seinen Tänzerinnen und Tänzern. Weiter im Osten des Lands gibt es den Baikalsee. Das ist der tiefste See der Welt. In vielen Nationalparks in Russland kann man zudem noch ziemlich unberührte Natur erleben. Das waren nur ein paar Beispiele – in einem solch großen Land gibt es natürlich noch viel mehr zu sehen.

Bildquelle: reuters