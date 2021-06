Insgesamt wohnen in Sachsen-Anhalt weniger junge Menschen, als in einigen anderen Bundesländern. Ein Grund dafür könnte sein, dass immer wieder junge Menschen wegziehen, weil es in Sachsen-Anhalt zu wenige Hochschulen oder Arbeitsplätze gibt. Und: Die jungen Menschen, die in Sachsen-Anhalt leben, scheinen nicht so gerne wählen zu gehen. In keinem anderen Bundesland in Deutschland gingen bisher so wenige junge Menschen zur Wahl wie dort. Das haben Expertinnen und Experten herausgefunden.