Sachsen-Anhalt liegt im Osten von Deutschland. Es grenzt an die Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Niedersachsen. Die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt ist Magdeburg. Es leben ungefähr 2,2 Millionen Einwohner in Sachsen-Anhalt.



Wer das Bundesland besucht, kann einiges entdecken. Es gibt schöne Natur, zum Beispiel im Harz. Das Mittelgebirge liegt zum Teil in Sachsen-Anhalt, ebenso der höchste Berg Norddeutschlands, der Brocken. Auf ihn kann man mit der Brockenbahn fahren. Beliebt bei Urlaubern ist auch das Ilsetal. Wer sich für alte Gemäuer interessiert, wird in Sachsen-Anhalt auch fündig. Es gibt einige tolle Kirchen, Schlösser und Burgen: zum Beispiel den Dom in Magdeburg, den Dom in Naumburg und das Schloss Wernigerode. Dort wurde der Film "Das kleine Gespenst" gedreht.