Im Moment ist in einigen Teilen Deutschlands die Sonne etwas verschleiert. Das liegt auch an Wüstenstaub, der zurzeit bei uns in der Luft liegt. logo! erklärt euch, wie der Wüstenstaub zu uns kommt - dafür reisen wir aber erstmal in die Sahara.

Beitragslänge: 1 min Datum: 20.05.2020 Verfügbarkeit: