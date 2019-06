Einstimmig haben die Politiker im Stadtrat von San Francisco in den USA am Dienstag die Entscheidung gegen die E-Zigaretten getroffen. Ab 2020 soll das Verkaufsverbot in der ganzen Stadt gelten. Vor allem Kinder und Jugendliche sollen durch das neue Gesetz geschützt werden.



Viele Menschen unterstützen das Verbot. Doch andere befürchten: Wenn es in San Francisco keine E-Zigaretten mehr zu kaufen gibt, werden wieder mehr Menschen normale Zigaretten rauchen. Und die gelten als noch schädlicher.