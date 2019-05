Sand kommt meistens aus den Bergen und entsteht über viele Jahre, wenn Felsen verwittern. So heißt es, wenn Felsen durch die Witterung, also das Wetter, in immer kleinere Teile geteilt werden. So entstehen aus Felsen Felsbrocken und aus Felsbrocken werden immer kleinere Steine. Einige davon gelangen in Flüsse und werden dort von der Strömung mitgenommen. Im Wasser reiben die Steine aneinander und werden dadurch noch kleiner - bis aus ihnen Kieselsteine geworden sind. Durch die Flüsse gelangen die Steinchen dann ins Meer. Dort werden sie von den Wellen bearbeitet und verteilt. Bis die kleinen Körnchen das Meer erreichen, kann es übrigens 100 bis 1.000 Jahre dauern. Es dauert also ziemlich lange bis Sand entsteht. Es gibt auch Sand, der durch zerriebene Muscheln entsteht, aber insgesamt ist das viel weniger.