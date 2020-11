Es ist wichtig zu beobachten, wie hoch das Wasser in den Meeren in den nächsten Jahren ansteigt. Denn viele Menschen auf der Welt leben sehr nahe an den Meeren. Steigt das Wasser weiter, könnten viele Städte überflutet werden. Die Expertinnen und Experten gehen auch davon aus, dass Flutwellen stärker werden.