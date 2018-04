Viele Moslems pilgern nach Mekka. Quelle: dpa

Die Religion Islam spielt in Saudi-Arabien eine wichtige Rolle. Die meisten Menschen gehören der islamischen Glaubensgruppe der Sunniten an. Zwei der drei heiligsten Orte des Islams liegen in Saudi-Arabien: Mekka, der Geburtsort des Propheten Mohammed, sowie die Stadt Medina. Dort ist das Grab des Propheten. Viele Anhänger des Islams wollen einmal in ihrem Leben zu diesen heiligen Orten reisen.