Saudi-Arabien ist kein demokratisches Land, sondern ein Königreich, in dem die Religion Islam besonders streng verstanden wird. Deshalb müssen die Menschen dort nach viel strengeren islamischen Regeln leben als in anderen islamischen Ländern. Frauen dürfen in Saudi-Arabien zum Beispiel nur mit Schleiern und langen Gewändern auf die Straße. Oft dürfen sie auch nicht alleine nach draußen, sondern nur in Begleitung ihres Vaters, Ehemanns oder eines anderen Mannes aus der Familie. Wenn Frauen in Saudi-Arabien arbeiten gehen wollen, brauchen sie dazu eine schriftliche Erlaubnis ihres Mannes. Ihren Beruf dürfen sie sich allerdings auch dann nicht selbst aussuchen. Denn viele Berufe sind in Saudi-Arabien für Frauen komplett verboten.