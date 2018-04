"Was soll an einer Kinoeröffnung denn besonders sein?", fragt ihr euch vielleicht, wenn ihr hört, dass es in dem Land Saudi-Arabien jetzt ein Kino gibt. Aber tatsächlich ist das etwas Besonderes. Denn Kinos, Konzerte und Museen zu besuchen - all das war in Saudi-Arabien lange verboten. Dort gibt es nämlich ziemlich strenge Regeln. Vor allem für Frauen, die dort viel weniger Rechte haben als Männer. Sie brauchen für viele Dinge zum Beispiel die Erlaubnis eines Mannes aus ihrer Familie und dürfen kaum etwas allein entscheiden.