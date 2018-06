Ein Jahr hat normalerweise 365 Tage. Der Februar hat dann nur 28 Tage. Doch alle vier Jahre gibt es einen zusätzlichen Tag im Kalender - den 29. Februar. Diese Jahre nennt man auch Schaltjahre, weil der 29. Februar zusätzlich "geschaltet", also eingefügt wird. Wer an diesem Tag auf die Welt kommt, kann also nur alle vier Jahre an seinem eigentlichen Geburtstag feiern.



Ein Jahr ist die Zeit, die die Erde braucht, um einmal um die Sonne zu kreisen. Ganz genau sind es 365 Tage, 5 Stunden, 55 Minuten und 12 Sekunden. Jedes Jahr ist also 365 ¼ Tage lang. In vier Jahren sammelt sich so ein zusätzlicher Tag an. Der darf natürlich nicht verloren gehen. Und deshalb gibt es alle vier Jahre den 29. Februar als zusätzlichen Tag.