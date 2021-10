So sieht die ISS aus.

Quelle: NASA/dpa

Am Dienstag ist nämlich ein zweiköpfiges russisches Filmteam zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Und die befindet sich - wie der Name schon sagt - im Weltraum.



Für den Dreh haben die Schauspielerin Julia Peressild und der Regisseur Klim Schipenk also einfach mal unseren Planeten verlassen. Zwölf Tage soll nun 400 Kilometer über der Erde gedreht werden.