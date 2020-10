Trillerpfeifen gehören zu ihrem Beruf: Bibiana Steinhaus ist Schiedsrichterin - und in der Fußballwelt ganz schön bekannt. Sie ist nämlich bislang die einzige Frau, die es als Unparteiische in die Fußball-Profiliga geschafft hat - und zwar in die der Männer. Am Mittwochabend pfiff sie noch ein Endspiel des Supercups - und das war nicht nur das wichtigste Spiel ihrer Karriere, sondern auch das letzte. Wir stellen euch die Star-Schiedsrichterin vor.