Achtung, schiefe Schule!

Stellt euch vor, ihr sitzt in eurem Klassenzimmer und plötzlich fällt einfach die Tafel zu oder die Stifte rollen von euren Tischen. In einer Grundschule in Essen passiert das dauernd, weil das ganze Schulgebäude schief ist.