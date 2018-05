Am Sonntagmorgen wurden in der Kirche in dem kleinen texanischen Ort Sutherland Springs 26 Menschen getötet - weitere 20 wurden verletzt. Ein Mann hatte auf die Besucher eines Gottesdienstes geschossen und war anschließend geflüchtet - später hat er sich dann wohl selbst getötet. Bei dem Angreifer soll es sich um einen 26-jährigen Mann handeln, der in der Nähe wohnte. Der Mann hatte wohl schon länger starke seelische Probleme, war also offenbar psychisch krank. Die Polizei vermutet, dass ein Streit in der Familie dazu geführt hat, dass der Mann so ausgerastet ist.