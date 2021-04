Die niederländische Besatzung dieses Frachters hatte echt Glück im Unglück! Sie waren bei Sturm und heftigen Wellen vor der Küste Norwegens unterwegs. Noch dazu verrutschte die Ladung, das Schiff verlor das Gleichgewicht und kippte fast um. In einer Rettungsaktion wie im Film konnte die Besatzung per Hubschrauber an Land gebracht werden. Eine Person war verletzt und musste ins Krankenhaus.